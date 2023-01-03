Emekli zammı sonrası az önce açıklandı! 4.470 TL ödenecek! T.C kimlik no ve dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz!

SGK cenaze ödeneği veriyor! Bu ödenek sigortalı çalışanın vefat etmesi durumunda yakınlarına verilmek üzere devlet tarafından belirlenen bir yardımdır. SGK tarafından öncelikli olarak vefat eden kişinin eşine ve çocuklarına verilen cenaze yardımı, aynı zamanda vatandaşın annesine ve babasına da verilebilmektedir. Bu ödenek kişinin prim yatırmasıyla ilgili olduğu için birincil derecedeki tüm akrabalarına mutlaka ödenmektedir.