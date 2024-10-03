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EMEKLİ ZAMMI %8,92'YE ÇIKTI! Yeni oran geldi! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları en düşük 13.615 TL...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve bu durum SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu) ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları zam oranlarını etkiledi. Açıklanan verilerle birlikte, zam oranını belirleyecek 6 veriden 3'ü netleşti. <h2> </h2>

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 10:10 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 10:31
EMEKLİ ZAMMI %8,92’YE ÇIKTI! Yeni oran geldi! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları en düşük 13.615 TL...

Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında %49.25, Temmuz ayında ise %24.73 oranında zam yapılmıştı. Emekliler, şimdi 2025 yılı için yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025'in ilk zammını Ocak ayında alacak ve bu zam, 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranına dayalı olarak belirlenecek.

EMEKLİ ZAMMI %8,92’YE ÇIKTI! Yeni oran geldi! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları en düşük 13.615 TL...

EYLÜL ENFLASYONU NE ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.47 olarak açıklamıştı. Şimdi de Eylül ayı verisi belli oldu.

EMEKLİ ZAMMI %8,92’YE ÇIKTI! Yeni oran geldi! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları en düşük 13.615 TL...

Eylül ayında enflasyon yüzde 2,97 çıktı. Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, emekli zammını gösterecek 6 aylık enflasyonun 3 aylık bölümü yüzde 8.92 olarak gerçekleşti.

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