EMEKLİ ZAMMI %8,92’YE ÇIKTI! Yeni oran geldi! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları en düşük 13.615 TL...

Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında %49.25, Temmuz ayında ise %24.73 oranında zam yapılmıştı. Emekliler, şimdi 2025 yılı için yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025'in ilk zammını Ocak ayında alacak ve bu zam, 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranına dayalı olarak belirlenecek.
EYLÜL ENFLASYONU NE ÇIKTI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.47 olarak açıklamıştı. Şimdi de Eylül ayı verisi belli oldu.