EMEKLİ ZAMMI %8,92’YE ÇIKTI! Yeni oran geldi! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları en düşük 13.615 TL...

Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında %49.25, Temmuz ayında ise %24.73 oranında zam yapılmıştı. Emekliler, şimdi 2025 yılı için yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025'in ilk zammını Ocak ayında alacak ve bu zam, 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranına dayalı olarak belirlenecek.