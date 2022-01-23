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Haberler Ekonomi Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine güzel haber! Paralar anında hesaba yatırılıyor! 3.750 TL'ye kadar ödemeler bu ay başlıyor

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine güzel haber! Paralar anında hesaba yatırılıyor! 3.750 TL'ye kadar ödemeler bu ay başlıyor

2022 emekli maaşlarının belli olmasının ardından gözler bankaların promosyon kampanyalarına çevrildi. Milyonlarca emekli maaşını hangi bankadan alma sözü verirse o banka emekli müşterisine promosyon ödemesi yapıyor. Yeni yılda emekli zammı açıklandı bankaların da promosyon kampanyaları tek tek duyuruldu. 2022 yılında bankalar promosyon miktarlarını güncelledi. Böylelikle en fazla promosyon ödemesi veren banka belli oldu. Hangi banka mı? Gelin hep birlikte bakalım! İşte en az ve an fazla emekli promosyonu veren bankalar...

23.01.2022 10:03 - Son Güncelleme: 23.01.2022 10:03
Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine güzel haber! Paralar anında hesaba yatırılıyor! 3.750 TL’ye kadar ödemeler bu ay başlıyor

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine güzel haber geldi. Zamlı maaşların belli olmasının hemen sonrasında bankalar promosyon yarışları hız kazandı. Emekli müşterilerine peş peşe açıklamalar yapan bankalardan en fazla promosyon ödemesi yapan ING oldu. Maaşını ING'ye taşıyan emekliler maaş tutarına göre 2.500 TL'ye varan promosyon alabiliyor. Ayrıca 5 emekli arkadaşını daha ING'li yapanlara ek olarak 1.250 TL'ye varan promosyon ödeniyor. Böylelikle emekliler toplamda 3.750 TL'ye kadar promosyon kazanıyor. İşte detaylar...

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Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine güzel haber! Paralar anında hesaba yatırılıyor! 3.750 TL’ye kadar ödemeler bu ay başlıyor

Emekli ve memur zam oranları belli oldu bankalar harekete geçti. Promosyon ücretleri güncellendi. Hangi banka ne kadar promosyon sunuyor merak edilmeye başlandı. 3 yıl sözü verenlere büyük promosyon fırsatları sunuluyor. Promosyon kampanyaları 31 Mart'a kadar sürecek. Peki 2022 yılında en çok hangi banka promosyon ödemesi yapıyor? En az promosyon veren banka hangisi? İşte yanıtları...

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine güzel haber! Paralar anında hesaba yatırılıyor! 3.750 TL’ye kadar ödemeler bu ay başlıyor

YAPI KREDİ: Emeklilere 2.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul yok. Bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 1.300 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.650 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.000 TL nakit promosyon ödeniyor.

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine güzel haber! Paralar anında hesaba yatırılıyor! 3.750 TL’ye kadar ödemeler bu ay başlıyor

TEB: Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduranlara 2.750 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor. Emekliler bir arkadaşlarını da ikna ederse, her bir emekli maaş müşterisi yakınları için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine güzel haber! Paralar anında hesaba yatırılıyor! 3.750 TL’ye kadar ödemeler bu ay başlıyor

DENİZBANK: Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500-2.500 TL arasındakilere 850 TL, 2.500 TL ve üzerindekilere 1.000 TL promosyon veriyor. Bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi vaat ediyor.

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