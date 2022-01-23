Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine güzel haber! Paralar anında hesaba yatırılıyor! 3.750 TL’ye kadar ödemeler bu ay başlıyor

Emekli ve memur zam oranları belli oldu bankalar harekete geçti. Promosyon ücretleri güncellendi. Hangi banka ne kadar promosyon sunuyor merak edilmeye başlandı. 3 yıl sözü verenlere büyük promosyon fırsatları sunuluyor. Promosyon kampanyaları 31 Mart'a kadar sürecek. Peki 2022 yılında en çok hangi banka promosyon ödemesi yapıyor? En az promosyon veren banka hangisi? İşte yanıtları...