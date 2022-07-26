Emekli Sandığı 4C'liye en az 6 bin 78 TL maaş yatıyor! %41.69'luk artışla 1.788 TL zam farkı! Öğretmen, hemşire, polis, müdür memur emeklisi maaş tablosu!

Maaş farkları hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Memur emeklilerine Temmuz ayı zam farkları 28 temmuz'da ödenmeye başlanacak. Kimi emekliker 1, kimileri 2 ya da 3 aylık zam farkını ceplerine koyacak. Bu hesaba göre aylık alanlara 1.788 TL, 3 aylık fark alacaklara ise en düşük 5.365 TL ödenecek. Bağ-Kur emeklileri yüzde 42.35 artışın yansıtıldığı yeni maaşlarını hafta başında almaya başlarken; memur emeklilerine ise zam farkı verilecek. Peki, kim ne kadar alacak? 4C emekli maaş farkı kaç TL oldu? İşte tüm merak edilenler ve hesaplama tablosu haberimizde!