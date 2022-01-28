Emekli promosyon miktarları yükseldi! En yüksek maaş promosyonunu hangi banka veriyor? 1.500, 2.000, 3.000 TL hesaplarda…

2022 yılıyla birlikte maaşlara TÜİK enflasyon oranları doğrultusunda yapılan zamların açıklanmasından sonra bankaların emeklilikere verdiği promosyon miktarları da güncellendi. En yüksek hangi bankanın ödeme yaptığını merak eden ve maaşını oraya taşımak isteyen yüzbinlerce emekli vatandaş tek tek şube gezmek yerine internetten bilgi edinmek ve işini kolaylaştırmak istiyor. 1.500, 2.000, 3.000 TL'ye kadar hesaplara yatıyor ve emekli maaşını taşırken belli başlı şartlara uymak gerekiyor. İşte detaylar!