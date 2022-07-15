Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 1997 1998 2000 2001 2008'de işe girenler ne zaman emekli olur? 4/a, 4/b, 4/c emeklilik (yıl, yaş, prim) hesaplama 2022!

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı sigortalı çalışanlar yıllarca hizmet vermenin ardından emeklilik hayatını merakla bekliyor. Bazıları ise yeni işe başlasa da ne süre emeklilik yaşamına kavuşacaklarını merak ederek Emeklilik yaşı hesaplama! Ne zaman emekli olurum? Sorularının yanıtlarını çoğunlukla araştırıyor. 4A-4B ve 4C'li SSK, SGK, Bağkur emeklilik yaşı hesaplamanın nasıl yapıldığını haberimizden öğrenebilirsiniz. Ayrıca erken emeklilik elde eden askerlik ve doğum borçlanması hakkında detayları da sizler için derledik.