Emekli olunca 6.000 TL üzeri maaş bağlanıyor! Asgari ücret üzerinden SGK’ya prim ödeyenler! Başınıza talih kuşu kondu! 2000 yılı ve öncesi için...

2000 yılı ve öncesinde sigorta girişi olanların yüksek maaş için bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Bir yandan çalışma yaşamına idame eden milyonlar diğer taraftan da yüksek emekli maaşının nasıl alınabileceği mevzusunda uzman yorumlarını okuyor. Bu bağlamda asıl püf nokta çalışma hayatında. Yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılıyor. En önemli kriter, prime esas kazanç. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor, bazı noktalara dikkat etmek maaşı yükseltiyor. İşte emekli maaşını arttırmanın püf noktaları!