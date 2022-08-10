Emekli olan EYT'liye promosyon fırsatı geliyor! EYT'lilere maaş + 7.750 TL ödeme! Yaşa Takılan SSK, BAĞKUR, 4C'liye emekli maaş ve promosyon tablosu!

EYT ile ilgili son gelişmeler arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Geri sayım başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için bakanlık bünyesinde çalışamalar sürdürülüyor. Yeni düzenlemenin en geç ocak ayında Meclis'e gelmesi beklentiler arasında. EYT'liler nasıl emekli olacaklarını düşünürken bir diğer merak ettikleri konu da maaş hesabı oluyor. EYT düzenlemesi yürürlüğe girerse emekli maaşlarının nasıl bağlanacağı ve maaş hesaplamasının nasıl yapılacağı merak konusu. Bununla ilgili formüller duyuruldu. Maaşları yükseltecek farklı faktörler bulunuyor. Peki EYT emekli maaşları nasıl hesaplanacak? EYT'liler kaç TL maaş alacak? EYT'lilere ne kadar promosyon ödemesi yapılacak? İşte merak edilenler!