EMEKLİ - MEMURA %8.95 ZAM FARKI! Yüksek aylığa 4 veri kaldı! Memura en az 7.454 TL, emekliye 4.974 TL maaş geldi geliyor! İlave artış...

Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı için ipucu gelmeye devam ediyor. 2 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 16.45 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine de % 7'ye ilaveten % 8.95 fark ortaya çıktı. Zamlı maaşlarını görmek için sabırsızlanan vatandaşlar, "Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Haberimizde 2 aylık veriye göre emekli ve memurların maaş hesabına yer verdik. İşte detaylar...