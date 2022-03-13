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Haberler Ekonomi EMEKLİ - MEMURA %8.95 ZAM FARKI! Yüksek aylığa 4 veri kaldı! Memura en az 7.454 TL, emekliye 4.974 TL maaş geldi geliyor! İlave artış...

EMEKLİ - MEMURA %8.95 ZAM FARKI! Yüksek aylığa 4 veri kaldı! Memura en az 7.454 TL, emekliye 4.974 TL maaş geldi geliyor! İlave artış...

Memur ve emekliler dört gözle Temmuz maaşlarını merak edip araştırıyor. 2022 Temmuz ayına geldiğimiz vakit %7 zamma ilave enflasyon farkı maaşlara yansıyacak. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre fark %8.95'e çıkarken, en düşük memur maaşının 7 bin 454 TL, emekli aylıklarının ise 4 bin 974 liraya kadar yükseleceği hesaplandı. Önümüzdeki 4 ayın TÜFE'leri de dikkate alınarak fark daha da netleşmiş olacak. Tabii, 4 aylık enflasyona göre bu tutarlar daha da artmış olacak. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş listesi!

takvim.com.tr
13.03.2022 12:33 - Son Güncelleme: 13.03.2022 12:34
EMEKLİ - MEMURA %8.95 ZAM FARKI! Yüksek aylığa 4 veri kaldı! Memura en az 7.454 TL, emekliye 4.974 TL maaş geldi geliyor! İlave artış...

Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı için ipucu gelmeye devam ediyor. 2 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 16.45 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine de % 7'ye ilaveten % 8.95 fark ortaya çıktı. Zamlı maaşlarını görmek için sabırsızlanan vatandaşlar, "Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Haberimizde 2 aylık veriye göre emekli ve memurların maaş hesabına yer verdik. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EMEKLİ - MEMURA %8.95 ZAM FARKI! Yüksek aylığa 4 veri kaldı! Memura en az 7.454 TL, emekliye 4.974 TL maaş geldi geliyor! İlave artış...

Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 7 zamma ilaveten enflasyon farkı verilecek.

EMEKLİ - MEMURA %8.95 ZAM FARKI! Yüksek aylığa 4 veri kaldı! Memura en az 7.454 TL, emekliye 4.974 TL maaş geldi geliyor! İlave artış...

2 aylık enflasyona göre fark % 8.95 çıkarken; en düşük memur maaşı 7 bin 454, emekli aylığı da 4 bin 974 lirayı aşacak...

EMEKLİ - MEMURA %8.95 ZAM FARKI! Yüksek aylığa 4 veri kaldı! Memura en az 7.454 TL, emekliye 4.974 TL maaş geldi geliyor! İlave artış...

EK ARTIŞ OLUR MU?
Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdeyle, 2.5 puanlık ilave artış hayata geçirildi.

EMEKLİ - MEMURA %8.95 ZAM FARKI! Yüksek aylığa 4 veri kaldı! Memura en az 7.454 TL, emekliye 4.974 TL maaş geldi geliyor! İlave artış...

Ocak zammı yüzde 30.95'e ulaştı. Temmuz'da da böyle bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.

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