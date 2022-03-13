EMEKLİ - MEMURA %8.95 ZAM FARKI! Yüksek aylığa 4 veri kaldı! Memura en az 7.454 TL, emekliye 4.974 TL maaş geldi geliyor! İlave artış...
Memur ve emekliler dört gözle Temmuz maaşlarını merak edip araştırıyor. 2022 Temmuz ayına geldiğimiz vakit %7 zamma ilave enflasyon farkı maaşlara yansıyacak. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre fark %8.95'e çıkarken, en düşük memur maaşının 7 bin 454 TL, emekli aylıklarının ise 4 bin 974 liraya kadar yükseleceği hesaplandı. Önümüzdeki 4 ayın TÜFE'leri de dikkate alınarak fark daha da netleşmiş olacak. Tabii, 4 aylık enflasyona göre bu tutarlar daha da artmış olacak. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş listesi!
13.03.2022 12:33 - Son Güncelleme: 13.03.2022 12:34
Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı için ipucu gelmeye devam ediyor. 2 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 16.45 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine de % 7'ye ilaveten % 8.95 fark ortaya çıktı. Zamlı maaşlarını görmek için sabırsızlanan vatandaşlar, "Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Haberimizde 2 aylık veriye göre emekli ve memurların maaş hesabına yer verdik. İşte detaylar...
Ocak zammı yüzde 30.95'e ulaştı. Temmuz'da da böyle bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.