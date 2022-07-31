Emekli memura %60.46 ZAM! SSK, Bağkur’luya Ocak’ta 5.281 TL, Memura 10 bin 350 TL maaş geldi geliyor! Tabloya bak 6 aylık enflasyon farkıyla 2023 maaşını öğren!

Ocak 2023 zammı için şimdiden nefesler tutuldu. Emeklilerin, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı için kritik ipuçları geldi. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 60.4 olduğunu açıklayınca bu noktada yeni hesaplar yapılmaya başladı. Peki, memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Ocak zammına göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte hem şu ana kadar gerçekleşen orana hem de zam tahminlerine göre yeni maaşlar...