Emekli, memur, sözleşmeli personel maaşlarına 1.234 TL artış! Alt sınır belli: En az 6 bin 826 TL alacaksınız! İşte yeni maaş ve ikramiye tarifesi!

Maaşlarda 1.234 liralık artış yaşanacak. Bütün gözler ek göstergede yapılan çalışmalara çevrildi. Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan artışa ek olarak 3600 gösterge meselesi konuşuluyor. Ocak zammıyla alakalı ek protokol amacıyla mutabakata varan memurların yeni zammıyla alakalı birtakım formüller de konuşulmaya başlandı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte ek gösterge ile yeni maaş hesabı...