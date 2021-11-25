Emekli memur milyonları kapsıyor! Maşlara ek 1.000 TL seyyanen zam ve yüzde 3’lük refah payı müjdesi! 2022 en düşük emekli ve memur maaşı...

"6. Dönem Toplu Sözleşmesi ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Gerek açıklanan resmi enflasyon gerekse yatırım araçları karşısında memur maaşlarının eridiği ve yapılan artışların yetersiz kaldığı açık. Son dönemde birçok ürün ve hizmete yapılan fahiş zamlar, desteğe en çok ihtiyaç duyan kesimlerin başında maaşları enflasyonun bile altında kalan kamu görevlileri ve emeklilerinin olduğunu gösteriyor.