Memur, memur emeklisi zammı için görüşmeler başlıyor! Tarih verildi: Yüzde 5 zam, enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark + refah payı...

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak konuyla ilgili şunları söyledi:

"2022'inin dönemine yüzde 12'lik bir artış aldık. Ayrıca 2021 yılının ikinci yarısından sonraki enflasyon farkı da yansıyacak. Bu da ocak ayının 3'ünde belli olacak. 10'u geçen bir enflasyon artışı olmasını bekliyoruz. Memurun alım gücünü artırıcı bir artış masada belli olacak. Bizim beklentimiz yüzde 50'lileri çalışanların da görmesi. En azından asgari ücrete yapılan zam oranında beklentimiz talebimiz var."