RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Emekli, memur, EYT'li... Temmuzda %34.62+ 34,12 zam kesinleşti! 2000 öncesi SSK'lılara 4 bin 432 TL maaş! Memura 8.622 lira! Toplu sözleşme zammı...

Emekli, memur, EYT'li... Temmuzda %34.62+ 34,12 zam kesinleşti! 2000 öncesi SSK'lılara 4 bin 432 TL maaş! Memura 8.622 lira! Toplu sözleşme zammı...

Milyonlarca emekli ve memurlar Temmuz kazancına odaklandı. Yılın ikinci zammı ile ilgili oranlar yavaş yavaş netleşiyor. İlk 3 aylık enflasyondan sonra 6 aylık oranlar da hesaplandı. Bilindiği üzere, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler ile ilgili düzenlemelerin Temmuz'a kadar yasalaşması beklenirken, sıra EYT'lilere gelecek. Memura-emekliye ek iyileştirme de karara bağlanmış olacak. Mart ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayında alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Buna göre, en düşük emekli maaşı 3 bin 969, en düşük memur maaşı ise 8 bin 622 liraya yükselecek. İşte emekli ve memurun Temmuz zammına ilişkin gelişmeler!

14.04.2022 18:38 - Son Güncelleme: 14.04.2022 18:40
Emekli, memur, EYT’li... Temmuzda %34.62+ 34,12 zam kesinleşti! 2000 öncesi SSK’lılara 4 bin 432 lira TL maaş! Memura 8.622 lira! Toplu sözleşme zammı...

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Temmuz maşlarına çevrildi. Her sene Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam yapılan SSK, BAĞKUR ve memur emeklilerinin söz konusu bu zamlarında enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. TÜİK tarafından Mart enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte maaş zammı hesaplamaları da ortaya çıkmaya başladı. İşte merak edilen detaylar...

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Emekli, memur, EYT’li... Temmuzda %34.62+ 34,12 zam kesinleşti! 2000 öncesi SSK’lılara 4 bin 432 lira TL maaş! Memura 8.622 lira! Toplu sözleşme zammı...

18,5 milyon kişinin beklediği hesap belli oldu

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 8. 622 tl
En düşük SSK (2000 öncesi) emekli maaşı: 4.432 TL

Emekli, memur, EYT’li... Temmuzda %34.62+ 34,12 zam kesinleşti! 2000 öncesi SSK’lılara 4 bin 432 lira TL maaş! Memura 8.622 lira! Toplu sözleşme zammı...

EMEKLİYE YENİ ZAM

Milyonlarca emekli ile kamu çalışanlarının Temmuz ayında alacağı yılın ikinci zammıyla ilgili oranlar netleşiyor. İlk üç aylık enflasyondan sonra 6 aylık oran da hesaplandı.

Emekli, memur, EYT’li... Temmuzda %34.62+ 34,12 zam kesinleşti! 2000 öncesi SSK’lılara 4 bin 432 lira TL maaş! Memura 8.622 lira! Toplu sözleşme zammı...

Milyonlarca emeklinin ve memurun beklediği Temmuz ayı zammıyla ilgili rakamlar netleşiyor. TAKVİM emeklilerin ve memurların Temmuz zammı sonrası alacakları yeni maaşları hesapladı. Yılın ikinci zammında oran 6 aylık enflasyona göre şekillenecek.

Emekli, memur, EYT’li... Temmuzda %34.62+ 34,12 zam kesinleşti! 2000 öncesi SSK’lılara 4 bin 432 lira TL maaş! Memura 8.622 lira! Toplu sözleşme zammı...

22.81 KESİNLEŞTİ

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu.

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