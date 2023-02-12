Emekli maaşları yattı mı, 14 Şubat’ta mı yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşı ödeme TAKVİMİ 2023! TCKN 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Emekli maaşları ödeme tarihleri merak ediliyor. Emekli maaşlarının bu ay erken yatacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi nedeniyle emekli maaşları erkenden hesaplara yatacak. Bu noktada 'Emekli maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek?' sorusu sıkça araştırılıyor.