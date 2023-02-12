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Haberler Ekonomi Emekli maaşları yattı mı, 14 Şubat'ta mı yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşı ödeme TAKVİMİ 2023! TCKN 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Emekli maaşları yattı mı, 14 Şubat'ta mı yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşı ödeme TAKVİMİ 2023! TCKN 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Emekli maaşları hakkında duyuru geldi. Emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ayında emekli maaşları erken yatacak. SSK aylıklarından 17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta, 21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta ödenecek. İşte sorgulama ekranı ve listesi ve emekli maaşı ödeme TAKVİMİ 2023! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

12.02.2023 16:46 - Son Güncelleme: 12.02.2023 16:46
Emekli maaşları yattı mı, 14 Şubat’ta mı yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşı ödeme TAKVİMİ 2023! TCKN 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Emekli maaşları ödeme tarihleri merak ediliyor. Emekli maaşlarının bu ay erken yatacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi nedeniyle emekli maaşları erkenden hesaplara yatacak. Bu noktada 'Emekli maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek?' sorusu sıkça araştırılıyor.

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Emekli maaşları yattı mı, 14 Şubat’ta mı yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşı ödeme TAKVİMİ 2023! TCKN 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından şu açıklama yapıldı:

"Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye"

Emekli maaşları yattı mı, 14 Şubat’ta mı yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşı ödeme TAKVİMİ 2023! TCKN 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2023!

Ödemeler 14, 15, 16 ve 17 Şubat tarihlerinde yapılacak.

SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat 2023 tarihinde,

Bağ-Kurluların 25-28 Şubat tarihinde alacakları maaşları 16-17 Şubat tarihinde ödenecek.

Emekli maaşları yattı mı, 14 Şubat’ta mı yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşı ödeme TAKVİMİ 2023! TCKN 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

SSK ödemeleri tarihleri

SSK aylıklarından 17-18-19-20 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,

21-22-23-24 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,

25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,

Emekli maaşları yattı mı, 14 Şubat’ta mı yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşı ödeme TAKVİMİ 2023! TCKN 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Bağ-Kur ödemeleri tarihleri

Bağ-Kur aylıklarında 25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,

27-28 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta maaşlarını alacak

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