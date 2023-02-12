Emekli maaşları yattı mı, 14 Şubat'ta mı yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşı ödeme TAKVİMİ 2023! TCKN 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...
Emekli maaşları hakkında duyuru geldi. Emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ayında emekli maaşları erken yatacak. SSK aylıklarından 17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta, 21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta ödenecek. İşte sorgulama ekranı ve listesi ve emekli maaşı ödeme TAKVİMİ 2023! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...
12.02.2023 16:46 - Son Güncelleme: 12.02.2023 16:46
Emekli maaşları ödeme tarihleri merak ediliyor. Emekli maaşlarının bu ay erken yatacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi nedeniyle emekli maaşları erkenden hesaplara yatacak. Bu noktada 'Emekli maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek?' sorusu sıkça araştırılıyor.
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2023!
Ödemeler 14, 15, 16 ve 17 Şubat tarihlerinde yapılacak.
SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat 2023 tarihinde,
Bağ-Kurluların 25-28 Şubat tarihinde alacakları maaşları 16-17 Şubat tarihinde ödenecek.