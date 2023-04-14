Emekli maaşları ve ikramiyeler yattı mı, ne zaman yatacak? 14 Nisan SSK, BağKur, Emekli Sandığı, EYT maaş + ikramiye sorgulama ekranı ve LİSTESİ!
Emekliler için maaş günü geldi. Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan vatandaş bugün ilk maaşlarına kavuşacak. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin ne zaman, saat kaçta yatacağı merakla araştırılıyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT'liler dört gözle zamlı maaşlarını almayı bekliyor. Haftanın son gününde müjdeler peş peşe sıralandı. Bu yıl ikramiyeler 2 bin TL olarak hesaplara yatırılacak. Peki zamlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman, saat kaçta yatacak? Tahsis NO'ya göre...
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT'liler için beklenen gün geldi. Yapılan son zamla birlikte en düşük emekli maaşı 7500 TL oldu. Bayram ikramiyeleri de 2023 yılı itibariyle 2 bin TL olarak verilmeye başlanacak. Ramazan Bayramı öncesi çifte ödeme milyonlarca emekliyi sevindirecek. Emekilik hakkı elde etmiş tüm emekliler bu yıl Ramazan Bayramı gelmeden maaşlarını ceplerine koyacak. Emekli maaşı ile bayram ikramiyesi toplamında emekliler bu yıl en az 9500 TL para almış olacak. Peki Emekli maaşları ve ikramiyeler yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 14 Nisan SSK, BağKur, Emekli Sandığı, EYT maaş + ikramiye sorgulama ekranı ve LİSTESİ!
EMEKLİ MAAŞLARI VE BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YATACAK?
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri bugün (14 Nisan 2023) yatmaya başlayacak.
Buna göre Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanlar 14/04/2023 tarihinde paralarını alacak.
BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri de
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri; 19/4/2023 tarihinde ödenecek.