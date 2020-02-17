Emekli maaşları için yeni taslak hazır! SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı ne kadar?

Emekli maaşları için yeni formül geliyor! 13 milyon emekliye büyük müjde geliyor. Bu anlamda SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise emekli maaşlarına ilişkin 2 çağrı yaptı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam verilmesini isteyen Ergün "5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir" dedi. İşte SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı açıklaması takvim.com.tr'de

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