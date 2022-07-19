Emekli maaşınızı yükseltin! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT'lileri kapsıyor! 1988-1999-2008-2008 sonrası MAAŞ formülü! 25 yıllık sigorta + 9.000 gün...

Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşımı yükseltmek için ne yapmak lazım? Gibi sorular sık sık karşımıza çıkıyor. İnsanların emekliliğinde tek bir hedefi var. Ömür boyu sürecek, hatta bizden sonra çocuklarımıza ve eşimize kalabilecek bir emekli maaşına kavuşabilmek... Emekli maaşı çalışanlar için bir güvence olarak görülüyor. Emeklilik sonrasında çalışılsa da, çalışılmasa da bu maaş garanti olduğu için en azından hayatını sürdürmek için gerekiyor. Ne zaman emekli olacağını merak eden çalışanların aklında yer alan 2. soru ise ne kadar maaş alacağıdır. Haberimizde emekli maaşını yükseltecek formüllere yer verdik. Peki, Emekli maaşı nasıl yükselir? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaş hesaplama!