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Haberler Ekonomi Emekli maaşınızı yükseltin! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT'lileri kapsıyor! 1988-1999-2008-2008 sonrası MAAŞ formülü! 25 yıllık sigorta + 9.000 gün...

Emekli maaşınızı yükseltin! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT'lileri kapsıyor! 1988-1999-2008-2008 sonrası MAAŞ formülü! 25 yıllık sigorta + 9.000 gün...

Emekli olduğumda ne kadar maaş alacağım? Bu soru milyonlarca emeklilik hakkı kazanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan emekli maaşları mevzuata göre belirleniyor. Dolayısıyla mevzuatta bir değişiklik yapıldığında emekli maaşı hesaplamaları da otomatikmen değişiyor. Haberimizde emekli maaşını yükseltmenin formüllerine yer verdik. İşte tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
19.07.2022 16:28 - Son Güncelleme: 19.07.2022 16:28
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT’lileri kapsıyor! Emekli maaşınızı yükseltin! 1988-1999-2008-2008 sonrası MAAŞ formülü! 25 yıllık sigorta + 9.000 gün...
Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşımı yükseltmek için ne yapmak lazım? Gibi sorular sık sık karşımıza çıkıyor. İnsanların emekliliğinde tek bir hedefi var. Ömür boyu sürecek, hatta bizden sonra çocuklarımıza ve eşimize kalabilecek bir emekli maaşına kavuşabilmek... Emekli maaşı çalışanlar için bir güvence olarak görülüyor. Emeklilik sonrasında çalışılsa da, çalışılmasa da bu maaş garanti olduğu için en azından hayatını sürdürmek için gerekiyor. Ne zaman emekli olacağını merak eden çalışanların aklında yer alan 2. soru ise ne kadar maaş alacağıdır. Haberimizde emekli maaşını yükseltecek formüllere yer verdik. Peki, Emekli maaşı nasıl yükselir? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaş hesaplama!

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT’lileri kapsıyor! Emekli maaşınızı yükseltin! 1988-1999-2008-2008 sonrası MAAŞ formülü! 25 yıllık sigorta + 9.000 gün...

Akıllara "Emekli maaşımı yükseltmek için ne yapmak lazım?" sorusu geliyor.
Kafalardaki bu soruların cevaplarını detaylarıyla anlatmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi çok sık değiştiği için emekli maaşını hesaplama yöntemleri ve uygulanan oranlar da aynı kalmıyor.

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT’lileri kapsıyor! Emekli maaşınızı yükseltin! 1988-1999-2008-2008 sonrası MAAŞ formülü! 25 yıllık sigorta + 9.000 gün...

Hatta 80'li yıllarda ya da 90'ların başlarında işe girmiş olan SSK'lıların bir kısmının şu anda emeklilik günleri de geldi. Bu kişilerin maaşları hesaplanırken üç ayrı dönem alınıyor ve üç ayrı hesap yapılıp birleştiriliyor.

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT’lileri kapsıyor! Emekli maaşınızı yükseltin! 1988-1999-2008-2008 sonrası MAAŞ formülü! 25 yıllık sigorta + 9.000 gün...

Yani çok karmaşık bir sistem uygulanıyor. Dolayısıyla maaşın kaç lira olacağını önceden bilmek kolay değil. Ama maaşı belirleyen parametreleri bilirsek az çok ne alacağımızı tahmin edebiliyoruz

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT’lileri kapsıyor! Emekli maaşınızı yükseltin! 1988-1999-2008-2008 sonrası MAAŞ formülü! 25 yıllık sigorta + 9.000 gün...

Maaşı belirlerken uygulanan formül aynı olsa da kişilerin çalışma şartları, iş yerlerinin durumu, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkiliyor.

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