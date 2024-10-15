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EMEKLİ MAAŞINA PRİM FARKI | 1999-2000-2008 sonrası sigortalıların maaş hesabı sil baştan değişecek!

Türkiye'de emeklilik maaş sisteminde köklü değişiklikler kapıda. Bu yıl içinde çıkarılması beklenen yeni düzenleme prim gün sayısı ve çalışma süresi gibi kriterleri daha etkin hale getirerek emekli maaşlarını yükseltecek. Kök ve taban maaş ayrımının ortadan kalkacağı reformla yeni sigortalılar için de farklı bir sistem hayata geçirilecek.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 06:34 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 06:36
EMEKLİ MAAŞINA PRİM FARKI | 1999-2000-2008 sonrası sigortalıların maaş hesabı sil baştan değişecek!

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında açıklanan yeni emeklilik sistemi paketi bu yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmeye hazırlanıyor. Yapılacak reformlar emeklilik maaş bağlama sisteminden emeklilik şartlarına kadar pek çok alanda önemli yenilikler getiriyor. Pakette ayrıca Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de devreye girecek.

EMEKLİ MAAŞINA PRİM FARKI | 1999-2000-2008 sonrası sigortalıların maaş hesabı sil baştan değişecek!

KÖK VE TABAN AYLIK FARKI

Uzun süredir tartışılan emekli maaş bağlama sistemi ile ilgili yenilikler de netleşmeye başladı. Orta Vadeli Programda da yer alan 'emekliliği değil çalışmayı teşvik eden' sistemde prim ödeme gün sayısı öne çıkacak.

EMEKLİ MAAŞINA PRİM FARKI | 1999-2000-2008 sonrası sigortalıların maaş hesabı sil baştan değişecek!

Böylece sadece ödenen primler değil çalışılan gün sayısı da emekli aylık bağlamada etkili olacak ve çok çalışanın aylığı daha fazla olacak. Böylece özellikle asgari ücretten prim ödeyenlerle ilgili yapılan 'Çalıştıkça aylık düşüyor' tartışması da sona erecek.

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