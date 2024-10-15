Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında açıklanan yeni emeklilik sistemi paketi bu yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmeye hazırlanıyor. Yapılacak reformlar emeklilik maaş bağlama sisteminden emeklilik şartlarına kadar pek çok alanda önemli yenilikler getiriyor. Pakette ayrıca Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de devreye girecek.

KÖK VE TABAN AYLIK FARKI



Uzun süredir tartışılan emekli maaş bağlama sistemi ile ilgili yenilikler de netleşmeye başladı. Orta Vadeli Programda da yer alan 'emekliliği değil çalışmayı teşvik eden' sistemde prim ödeme gün sayısı öne çıkacak.