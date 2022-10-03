Emekli maaşı yeni bağlananlara 2'li kazanç bombası! Emekliye 4282 TL maaş, 8.000 TL promosyon, ikramiye ise...
Bu sene asgari ücrete yaşanan yükseliş emekli maaşını da olumlu etkileyecek. Bu artışın bu senede asgari ücretteki artışla artması bekleniyor. TÜİK eylül ayı enflasyon oranlarını da açıkladı. TÜİK bağlamında oluşturulan bildirimde Eylül ayı enflasyon seviyesi yüzde 3,08 olarak hesaplandı. Böylece 3 aylık enflasyon toplamı yüzde 7,06 oldu. Yani şuandan itibaren SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde Ocak ayı amacıyla yüzde 7,06 oranında zam oluştu.
03.10.2022 11:21 - Son Güncelleme: 03.10.2022 11:33
Emeklilere olabildiğince büyük kazançlar gerçekleştiren haberler her gün gelmekte! Son çıkan haberlere göre emekliler üç yerden güzel kazançlar elde edecekler. Üçlü kazanç haberleri yalnızca eski emeklileri değil bütün emeklileri kapsıyor. İster 10 senelik emekli olsun ister 1 senelik bu fırsattan faydalanabilecek.
Emekliler İçin Promosyon Nasıl Alınır?
Her ay ödenmekte olan emekli maaşı asgari ücretteki artış ve gelecek olan asgari ücret zammı ile en az 4282 TL olacak. Promosyon ödemesi ise değişiklik gösteren bir durumdur.