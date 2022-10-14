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Haberler Ekonomi Emekli maaşı olanlara 500 TL verilecek! Ödemeler başladı! 31 Ekim 2022 tarihine kadar başvuran alacak! SSK / Bağkur / Emekli Sandığı farkı YOK!

Emekli maaşı olanlara 500 TL verilecek! Ödemeler başladı! 31 Ekim 2022 tarihine kadar başvuran alacak! SSK / Bağkur / Emekli Sandığı farkı YOK!

Emeklilerle ilgili yeni bir haber geldi. Bu duyuruyla bankaların emekli müşterilerine özel kampanya başlattığı belirtildi. Kampanyaya dahil olanlara maaşın yanında 500 TL ek ödeme yapılacak. İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
14.10.2022 16:46 - Son Güncelleme: 14.10.2022 16:46
Emekli maaşı olanlara 500 TL verilecek! Ödemeler başladı! 31 Ekim’e kadar başvuran alacak! SSK / Bağkur / Emekli Sandığı farkı YOK!

Milyonlarca emekliyi sevindiren haber geldi. Emeklilere anında 500 TL veriliyor. Kampanya için başvurular başladı. 31 Ekim'e kadar bu fırsattan yararlanabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

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Emekli maaşı olanlara 500 TL verilecek! Ödemeler başladı! 31 Ekim’e kadar başvuran alacak! SSK / Bağkur / Emekli Sandığı farkı YOK!

31 Ekim 2022 tarihine kadar referans kodunuzu alın, emekli yakınlarınızın referans kodu ile maaşını İş Bankası'na taşımasını sağlayın 500 TL'ye varan Pazarama MaxiPuan kazanın.

Emekli maaşı olanlara 500 TL verilecek! Ödemeler başladı! 31 Ekim’e kadar başvuran alacak! SSK / Bağkur / Emekli Sandığı farkı YOK!

Nasıl Katılabilirim? 31 Ekim 2022'ye kadar Maximum Mobil'den kampanyaya katılarak Referans Kodunuzu kolayca alabilirsiniz.

Emekli maaşı olanlara 500 TL verilecek! Ödemeler başladı! 31 Ekim’e kadar başvuran alacak! SSK / Bağkur / Emekli Sandığı farkı YOK!

Kimler kampanyaya katılabilir?
• Maximum Mobil'den tüm müşterilerimiz yalnızca 1 defa bu kampanya kapsamında kod alabilecektir.

Emekli maaşı olanlara 500 TL verilecek! Ödemeler başladı! 31 Ekim’e kadar başvuran alacak! SSK / Bağkur / Emekli Sandığı farkı YOK!

Kampanyadan yararlanmak için ne yapılmalı?
•Kampanyadan yararlanacak müşterilerimizin Maximum Mobil'den kampanyaya katılıp aldığı Referans Kodunu SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) maaşı sahibi emekli yakınları ile paylaşması gerekmektedir.

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