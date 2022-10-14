Emekli maaşı olanlara 500 TL verilecek! Ödemeler başladı! 31 Ekim 2022 tarihine kadar başvuran alacak! SSK / Bağkur / Emekli Sandığı farkı YOK!
Emeklilerle ilgili yeni bir haber geldi. Bu duyuruyla bankaların emekli müşterilerine özel kampanya başlattığı belirtildi. Kampanyaya dahil olanlara maaşın yanında 500 TL ek ödeme yapılacak. İşte merak edilenler...
14.10.2022 16:46 - Son Güncelleme: 14.10.2022 16:46
Kampanyadan yararlanmak için ne yapılmalı?
•Kampanyadan yararlanacak müşterilerimizin Maximum Mobil'den kampanyaya katılıp aldığı Referans Kodunu SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) maaşı sahibi emekli yakınları ile paylaşması gerekmektedir.