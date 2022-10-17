Emekli maaşı olana 1.500 TL verilecek! 13 gün sonra sona eriyor acele edin! PTT’den alacağınız şifreyle giriş yapın! SSK, Bağkur, 4C ayrımı YOK!
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber geldi. Tüm emeklilere (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı olmadan) anında 1.500 TL veriliyor. Kampanya için başvurular alınmaya başlandı. 31 Ekim'e kadar emekliler bu bonus fırsatından yararlanabilir. İşte tüm ayrıntılar haberimizde!
17.10.2022 15:55 - Son Güncelleme: 17.10.2022 15:55
Garanti BBVA'da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar olan EFT işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT ve havale işlemleri dahil değildir.)