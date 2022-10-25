Emekli maaşı olan herkese 5.000 TL! 1 Kasım 2022'de ödemeler başlıyor! SSK 4A, Bağkur 4B, 4C farkı yok! ATM'den anında çekilecek!
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı mensubu olan ve 3.500 TL üzerinde emekli maaşı alanları ilgilendiren çok önemli bir açıklama yapıldı. Tutarlar maaş miktarınıza göre değişecek. Aylığı 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında olanlara 3 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacağı aktarıldı. İşte merak edilen detaylar haberimizde!
25.10.2022 16:27 - Son Güncelleme: 25.10.2022 16:27
KASIM'DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR!
Ekim ayı emekli promosyon kampanyaları için son haftaya girildi. Kasım ayıyla beraber banka promosyonları için yeni dönem başlıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi.
SGK TABAN EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARINI GÜNCELLEDİ
SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller Mart ayı gelmedien 1 Kasım 2022 tarihinde yenilenecek.