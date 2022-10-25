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Haberler Ekonomi Emekli maaşı olan herkese 5.000 TL! 1 Kasım 2022'de ödemeler başlıyor! SSK 4A, Bağkur 4B, 4C farkı yok! ATM'den anında çekilecek!

Emekli maaşı olan herkese 5.000 TL! 1 Kasım 2022'de ödemeler başlıyor! SSK 4A, Bağkur 4B, 4C farkı yok! ATM'den anında çekilecek!

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı mensubu olan ve 3.500 TL üzerinde emekli maaşı alanları ilgilendiren çok önemli bir açıklama yapıldı. Tutarlar maaş miktarınıza göre değişecek. Aylığı 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında olanlara 3 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacağı aktarıldı. İşte merak edilen detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
25.10.2022 16:27 - Son Güncelleme: 25.10.2022 16:27
Emekli maaşı olan herkese 5.000 TL! 1 Kasım 2022’de ödemeler başlıyor! SSK 4A, Bağkur 4B, 4C farkı yok! ATM’den anında çekilecek!

Emeklilerle ilgili son dakika açıklama geldi. 1 Kasım 2022'de 5.000 TL geri ödemesiz karşılıksız nakit destek verilecek. Başvurular 18 Ekim'de başladı. İşte 5.000 TL ödemeden yararlanmak için yapmanız gerekenler...

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Emekli maaşı olan herkese 5.000 TL! 1 Kasım 2022’de ödemeler başlıyor! SSK 4A, Bağkur 4B, 4C farkı yok! ATM’den anında çekilecek!

KASIM'DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR!

Ekim ayı emekli promosyon kampanyaları için son haftaya girildi. Kasım ayıyla beraber banka promosyonları için yeni dönem başlıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi.

Emekli maaşı olan herkese 5.000 TL! 1 Kasım 2022’de ödemeler başlıyor! SSK 4A, Bağkur 4B, 4C farkı yok! ATM’den anında çekilecek!

SGK TABAN EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARINI GÜNCELLEDİ

SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller Mart ayı gelmedien 1 Kasım 2022 tarihinde yenilenecek.

Emekli maaşı olan herkese 5.000 TL! 1 Kasım 2022’de ödemeler başlıyor! SSK 4A, Bağkur 4B, 4C farkı yok! ATM’den anında çekilecek!

SGK listede ismi bulunan 19 banka ile 1 Kasım 2022'den geçerli olmak üzere yeni protokol imzalayacak. İşte o bankalar;

Emekli maaşı olan herkese 5.000 TL! 1 Kasım 2022’de ödemeler başlıyor! SSK 4A, Bağkur 4B, 4C farkı yok! ATM’den anında çekilecek!

1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

5- Türkiye İş Bankası A.Ş.

6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

7- Akbank T.A.Ş.

8- Denizbank A.Ş.

9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

10- QNB Finansbank A.Ş.

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