Emekli maaşı hesaplamada bunlara dikkat! Gösterge 14 bin TL’ye kadar çıkıyor! 2000 yılı öncesinde sigortalı olduysanız…

Emekli olacağı tarihi heyecanla bekleyen milyonlarca çalışan bir yandan da yüksek maaş alabilmenin yollarını araştırıyor. Aylık Bağlanma Oranı (ABO) ve 3 ayrı hesap bu noktada dikkat çekiyor ve emekli maaşı hesaplamada ne derece önemli olduğunu merak ediliyor. 2000 yılı öncesinde sigortalı olduysanız çok daha şanslısınız, yüksek emekli maaşı bağlanma olasılığı da bu doğrultuda artıyor. %70'I bulan çarpan ile birlikte gösterge de 14 bin TL'ye kadar çıkıyor. Emekli maaşı hesaplamada dikkat edilmesi gereken noktalar haberimizde yer alıyor.