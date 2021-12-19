Emekli maaşı hesaplamada bunlara dikkat! Gösterge 14 bin TL’ye kadar çıkıyor! 2000 yılı öncesinde sigortalı olduysanız…
Milyonlarca çalışan tarafından emekli maaşı hesaplama işleminin nasıl yapıldığı oldukça merak ediliyor. Uzun yıllar sigortalı olarak hizmet verdikten sonra emekli olacağı tarihi heyecanla bekleyen vatandaşlar neye göre hesaplama yapıldığının yanı sıra 2000 yılı öncesinde ve sonrasında sigortalı olmanın emeklilik tarihini nasıl etkilediğini araştırıyor. Emeklilik maaşı hesaplamada 3 ayrı devre ön plana çıkıyor ve Aylık Bağlanma Oranı (ABO) ile çarpılıyor. Kazanca göre değişmekle birlikte %70'i bulan çarpan kullanılması sonucunda gösterge 14 bin TL'ye kadar yükselmiş oluyor. İşte konuya dair tüm detaylar!
19.12.2021 21:53
- Son Güncelleme: 19.12.2021 21:53
Emekli olacağı tarihi heyecanla bekleyen milyonlarca çalışan bir yandan da yüksek maaş alabilmenin yollarını araştırıyor. Aylık Bağlanma Oranı (ABO) ve 3 ayrı hesap bu noktada dikkat çekiyor ve emekli maaşı hesaplamada ne derece önemli olduğunu merak ediliyor. 2000 yılı öncesinde sigortalı olduysanız çok daha şanslısınız, yüksek emekli maaşı bağlanma olasılığı da bu doğrultuda artıyor. %70'I bulan çarpan ile birlikte gösterge de 14 bin TL'ye kadar çıkıyor. Emekli maaşı hesaplamada dikkat edilmesi gereken noktalar haberimizde yer alıyor.
Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor. Gösterge ise 14 binlere kadar çıkıyor. Yani bu dönemde yüksek kazanç bildirip çalışması fazla olanlar için emekli maaşı da yükseliyor.