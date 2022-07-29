Emekli maaşı alanlara ödemeler 7.000 TL'ye çıktı! 2.500 TL geliriniz olması yeterli! 4/a, 4/b, 4/c SSK, Emekli Sandığı, Bağ-kur'lular odaklansın
Emekliler bankaların promosyon ödemeleri ile birlikte kazançlarını katlayabiliyor. Bankalarda yeni döneme girildi. Yeni kampanyalar duyurulurken en çok da 7.000 TL ödemeli promosyon dikkat çekti. Bu kapsamda emekli maaşını Akbank'tan alanlara ek şartsız 7.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Bu ödeme 500 TL chip para ile birlikte 7.500 TL'ye çıkıyor. 4/a, 4/b, 4/c SSK, Emekli Sandığı, Bağ-kur'lular dikkat! Son tarih 31 Ağustos 2022 olarak duyuruldu. 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler hak kazanacak. İşte 2022 banka banka promosyon kampanyaları...
Milyonlarca emekli en yüksek promosyon ödemesi yapan bankaları araştırıyor. Temmuz zammıyla birlikte emeklilerin aylık kazançları arttı. Bununla birlikte bankaların da promosyon kampanyaları güncellendi. Akbank, TEB, Yapı Kredi, QNB Finansbank, ING, Türkiye Finans, Garanti BBV, İş Bankası ve daha bir çok banka yeni promosyon kampanyalarını ilan etti. Emekliler maaşlarının yanı sıra bir de ek ödeme alabilecek.2.500 TL geliriniz olması yeterli. Emekli maaşı alanlara ödemeler 7.000 TL'ye çıktı! 4/a, 4/b, 4/c SSK, Emekli Sandığı, Bağ-kur'lular bu habere odaklansın. İşte detaylar...
AKBANK
Emekli maaşını Akbank'tan alanlara ek şartsız 7.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon ödemesi 500 TL chip para ile birlikte 7.500 TL'ye çıkıyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler 7 bin TL'ye varan promosyon ödemesi alıyor.
Aylık 1499 TL maaş alanlara 4.650 TL
Aylık 1.500 TL – 2.499TL arasında maaş alanlar 5.800 TL
Aylık 2.500 TL ve üzerinde maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli maaşının 3.500 TL'ye çıkarılması dolayısıyla tüm emekliler 7.000 TL promosyon ödemesinden yararlanabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar da hisse oranları 2.500 TL'nin üzerindeyse aynı şekilde 7 bin liralık promosyon ödemesini alabilecekler.
Maaş taşıma işlem internet üzerinden yapılabiliyor. Maaşını Akbank'tan alan emekliler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini sıfır faiz imkanı ile kullanabiliyor.
TEB
TEB emekliler için harekete geçti. Bankadan yapılan açıklamada emekli promosyonunda üst liminitin 5.500 TL'ye yükseltildiği duyuruldu. Emekli maaşını TEB'e taşıyanlara maaşları oranında promosyon ödemesi yapılıyor. TEB tarafından belirlenen maaş oranlarına göre 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 5.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Ancak emekli zammı sonrası yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL seviyesine çekildi. Dolayısıyla TEB'de tüm emeklilere 5.500 lira promosyon ödeniyor.