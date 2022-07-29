Emekli maaşı alanlara ödemeler 7.000 TL’ye çıktı! 2.500 TL geliriniz olması yeterli! 4/a, 4/b, 4/c SSK, Emekli Sandığı, Bağ-kur’lular odaklansın

Milyonlarca emekli en yüksek promosyon ödemesi yapan bankaları araştırıyor. Temmuz zammıyla birlikte emeklilerin aylık kazançları arttı. Bununla birlikte bankaların da promosyon kampanyaları güncellendi. Akbank, TEB, Yapı Kredi, QNB Finansbank, ING, Türkiye Finans, Garanti BBV, İş Bankası ve daha bir çok banka yeni promosyon kampanyalarını ilan etti. Emekliler maaşlarının yanı sıra bir de ek ödeme alabilecek.2.500 TL geliriniz olması yeterli. Emekli maaşı alanlara ödemeler 7.000 TL'ye çıktı! 4/a, 4/b, 4/c SSK, Emekli Sandığı, Bağ-kur'lular bu habere odaklansın. İşte detaylar...