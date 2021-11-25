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Emekli maaşı alanlar dikkat! SGK'dan bunu yapana kötü haber geldi! Mutlaka kontrol edin maaşınız kesilebilir

SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan tüm SGK emeklilerini ilgilendiriyor. Sigortalılık türü fark etmeksizin tüm milyonlarca emeklinin maaşında kesinti söz konusu olabilir. SGK tarafından o kişiler tek tek tespit edilmeye başladı. Ayrıca SGK maaş kesintisi dışında ödemesi yapılan aylıkların iadesini de talep edecek. İşte tüm emeklileri ilgilendiren SGK maaş kesintisinin detayları...

takvim.com.tr
25.11.2021 19:45 - Son Güncelleme: 25.11.2021 19:47
Emekli maaşı alanlar dikkat! SGK’dan bunu yapana kötü haber geldi! Mutlaka kontrol edin maaşınız kesilebilir

Ödemesi Yapılan Aylıkları SGK Geri Alacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere karşı harekete geçti. Emekli maaşı alan tüm 4/A, 4/B ve 4/C (SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı) emeklileri tek tek kurum tarafından inceleniyor ve tespit ediliyor. SGK'tan emeklilik talebinde bulunan tüm sigortalılık birimleri için, talep tarihi itibariyle ilgili mevzuat kapsamında belirlen aylık bağlama şartlarının tamamen yerine getirilip getirilmediği tespit edilecek. Aylık bağlanmasına engel durumları tek tek tespit edilen emeklilerden ise aylıklar kesilecek.

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Emekli maaşı alanlar dikkat! SGK’dan bunu yapana kötü haber geldi! Mutlaka kontrol edin maaşınız kesilebilir

Emekliliğe hak kazanmadığı ilgili tarihten itibaren tespit edilen vatandaşların aylıklarının kesilmesinin yanı sıra ödenen ücretler de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından talep edilecek.

Emekli maaşı alanlar dikkat! SGK’dan bunu yapana kötü haber geldi! Mutlaka kontrol edin maaşınız kesilebilir

Söz konusu emeklilik şartlarının daha sonradan karşılanmadığının tespit edilmesi halinde maaşlarda kesinti olması birçok vatandaş için sorun teşkil ediyor. Sigortalı için emeklilik başlangıç tarihi itibariyle ödenene aylıklar iptal edilerek yapılan ödemelerin de tahsili gerçekleştirilecek.

Emekli maaşı alanlar dikkat! SGK’dan bunu yapana kötü haber geldi! Mutlaka kontrol edin maaşınız kesilebilir

PRİM BORCU ÇIKAN EMEKLİLER İÇİN YENİDEN HESAPLAMA YAPILACAK

Emekli aylıklarında kesintilerin yaşanmasına bir diğer unsur ise emekli aylığı bağlandığı tarihten sonra prim borcu olduğu tespit edilen kişiler için işlem yapılacak.

Emekli maaşı alanlar dikkat! SGK’dan bunu yapana kötü haber geldi! Mutlaka kontrol edin maaşınız kesilebilir

Malullük veya yaşlılık aylığı alan sigortalıların emeklilik talep tarihlerinden önce, vefat eden sigortalının, vefa tarihi öncesindeki süreler dikkate alınarak, yeniden aylık hesaplama adımları uygulanacak.

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