Emekli maaşı alanlar dikkat! SGK’dan bunu yapana kötü haber geldi! Mutlaka kontrol edin maaşınız kesilebilir

Ödemesi Yapılan Aylıkları SGK Geri Alacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere karşı harekete geçti. Emekli maaşı alan tüm 4/A, 4/B ve 4/C (SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı) emeklileri tek tek kurum tarafından inceleniyor ve tespit ediliyor. SGK'tan emeklilik talebinde bulunan tüm sigortalılık birimleri için, talep tarihi itibariyle ilgili mevzuat kapsamında belirlen aylık bağlama şartlarının tamamen yerine getirilip getirilmediği tespit edilecek. Aylık bağlanmasına engel durumları tek tek tespit edilen emeklilerden ise aylıklar kesilecek.