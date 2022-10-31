Emekli maaşı alana 4.500 TL verilecek! SSK, Bağkur, 4C ayırt edilmeyecek! Ödemeler başladı, 1 Kasım 2022'de....
Emekliler için mutluluk rüzgarı estirecek haber geldi. Gelen duyuruyla bankaların emekli müşterilerine özel kampanya başlattığı ifade edildi. 1 Kasım'a kadar başvurana 4.500 TL tutarında ödeme sağlanacak. Geri ödemesi, karşılığı yok! İşte merak edilen detaylar haberimizde...
Milyonlarca emekliyi sevindiren haber geldi. Emeklilere anında 4.500 TL veriliyor. Kampanya için başvurular başladı. 31 Ekim'e kadar bu fırsattan yararlanabilirsiniz. İşte merak edilenler!
Emeklilerimize 8.000 TL'ye varan promosyon ve emekli tanıdıklarını TEB'e davet eden müşterilerimize emekli maaşını TEB'e taşıyan her yakını için 250 TL, toplamda 500 TL'ye varan nakit ödül fırsatı
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden ve Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Ödeme Talimatı bulunduran emekli maaş müşterilerimiz 8.000 TL'ye varan promosyon kazanıyor.
Promosyona ek olarak Bankamızı tavsiye ettikleri ve emekli maaşını Bankamıza ilk kez taşıyan her emekli maaş müşterisi yakınları için 250 TL, toplamda 500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.
8.000 TL'ye Varan Promosyon Kampanya Detayları:
Kampanya 01.09.2022 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır.