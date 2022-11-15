Emekli maaşı alana 250 TL verilecek! Yılbaşı öncesi ATM'den alabilirsiniz! SSK, Emekli Sandığı, Bağkur farkı YOK! 3.500, 4.750, 5.000 TL aylık alanlar...
Süper gelişme ile ceplerde ilaç tesiri gösterecek! Maaşa ek 250 TL ödeme alabilirsiniz! Bankamatikten derhal çekin.13 milyondan fazla emekli büyük kazançlar elde ediyor. Emeklilerin ek gelir avantajları devam ederken bankalar aracılığıyla yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Bankalar emekli yakınlarını getirene 250 TL referans parası veriyor. İşte tüm detaylar haberimizde!
Bankaların emekli promosyonları yenilendi. 1 Kasım itibariyle taban promosyon tutarları maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500, 10.000 liradan fazla olanlar için 5.000 liraya çıktı. Bankalar artık emeklilere bu tutarların altında ödeme yapamazken, bazıları da daha yüksek promosyon veriyor. 3 yıllık dönem için emeklilere 7 bin 500 liraya varan ödeme yapılırken, bazı bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor.
BAŞVURU GEREKİYOR
Promosyonu yenilemek için bankaya başvuru yapmak gerekiyor. Aynı bankada devam edilecekse yenileme istendiği belirtilmeli. Bunun için banka şubesine gidilebildiği gibi, internet üzerinden ya da telefonla da başvuru yapılabiliyor.
Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödüyor.