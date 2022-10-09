Emekli maaşı 3500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı! Resmen açıklandı!

Bankalar emekli olan ve maaşı 3500 TL ve üzeri olan vatandaşlara müjde gibi bir açıklama yaptı. Yapılan bildirime göre 3500 TL ve üzeri emekli maaşlarına ek promosyon ödemeleri yapılacak. Promosyon tutarı en az 5000 TL en çok ise 10000 TL civarlarına çıkmıştır. Emekli promosyonunda bankaların rekabeti emeklilere yansıdı. Buna göre ise özel bankaların Ekim ayı promosyon sayıları, emeklilere ne kadar ödediğine dair bütün detaylar banka banka sayılar haberimizin devamında yer alıyor.