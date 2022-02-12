Emekli ikramiyeleri ve maaşlar artacak! Kapsamı genişledi 3600 ek gösterge için o tarih işaret edildi! 3600 göstergeden kimler yararlanacak?

Ancak emekli olacak bir öğretmen ise 820 lira birden artış alabilecek. Eğer 30 yıl hizmet süresine sahip bir kişi ise normal şartlarda alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla ikramiye alabilecek. 2008 yılı ve sonrasında göreve başlayan kişilerde 3600 ek göstergenin çok fazla etkili olmayacağı düşünülüyor.