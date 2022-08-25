Emekli, ev hanımı, öğrenci herkes yapabilir! Aylık 5.700 TL maaş! Evde mandal yapımı, ürün paketleme, takı yapma işi...

Herkesin günlük birkaç saatini ayırarak basitçe yapabileceği işlerdir. Evde paketleme işi, nikah şekeri, sabun paketleme, mandal montajı en tanınan ve en çok talep gören işlerdir. Bu işler yardımıyla ayda 5700 TL'ye kadar ek kazanç elde edebilirsiniz.