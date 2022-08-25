Emekli, ev hanımı, öğrenci herkes yapabilir! Aylık 5.700 TL maaş! Evde mandal yapımı, ürün paketleme, takı yapma işi...
Yaklaşık 2,5 senedir bütün dünyayı etkileri altına alan pandemi çoğu bireyi ek iş yapmaya zorlamıştır. Emekliler, ev hanımları, öğrenciler herkes amacıyla seçenek iş kolları da bu dönemde meydana çıkmıştır. Kişilerin basit bir şekilde evden çıkmadan ek kazanç sağlayacakları ve ev ekonomisine katkıda bulunacakları işler çoğalarak artmaya devam etmektedir.
25.08.2022 13:17 - Son Güncelleme: 25.08.2022 13:17