RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Ramazan Bayramı ikramiye ödeme takvimi 2023! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Ramazan Bayramı ikramiye ödeme takvimi 2023! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Son dakika haberine göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı. İşte detaylar...

05.04.2023 14:31 - Son Güncelleme: 05.04.2023 14:34
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Ramazan Bayramı ikramiye ödeme takvimi 2023! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, EYT...

Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın son dakika açıklaması sonrası gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, EYT'liye çifte müjde! Hem bayram ikramiyeleri hem de aylıklar o tarihte yatacak! Ödeme takvimi belli oldu!

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Ramazan Bayramı ikramiye ödeme takvimi 2023! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, EYT...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Ramazan Bayramı ikramiye ödeme takvimi 2023! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, EYT...

Emekli maaşı ve Ikramiye ödemeleri bayramdan önce yapılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Ramazan Bayramı ikramiye ödeme takvimi 2023! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, EYT...

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Ramazan Bayramı ikramiye ödeme takvimi 2023! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, EYT...

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

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