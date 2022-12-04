Elinde gümüş olanlar yaşadı! Gümüş 2022'nin SON DARBESİNİ vurdu! İslam Memiş uyardı Yapmayan kaybeder...

Sekiz ay baskılanan altın, gümüş fiyatları ve pariteler zincirlerini kırmasıyla birlikte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'en tavsiyeler yağdı. Altın Kahini olarak bilinen Memiş, elinde gümüş bulunanlara seslendi. Peki, gümüş artacak mı, gümüşe yatırım yapmak mantıklı mı? İşte tüm detaylar...