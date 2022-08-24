Elinde avucunda euro, dolar, altın olanlar gözünü bile kırmasın! Cuma dalgası geliyor! İslam Memiş çok sert uyardı! Canınız yanmasın
Elinde avucunda altını olanlar dikkat! Flaş açıklama geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş cuma gününe işaret ederek kritik uyarılarda bulundu. Dolar, Euro ve Altın tahminlerinde bulunan 'piyasa kahini' olarak bilinen Memiş'in sıcak açıklamaları yakından takip ediliyor. Memiş, son videosunda 'canınız yanmasın' dedi. Cuma günü FED Başkanı Powel'in açıklama yapacağını belirtti. Bu nedenle bir dalgalanma yaşanacağını söyledi. İşte detaylar...
24.08.2022 14:22 - Son Güncelleme: 24.08.2022 14:22
Altın almak, satmak isteyenler dikkat! İslam Memiş'ten yeni açıklamalar geldi. Cuma günü FED Başkanı Powel'in açıklama yapacağını anımsatan Memiş dalgalanma uyarısı yaptı.
İSLAM MEMİŞ SON DAKİKA DOLAR YORUMU
"Gördüğünüz gibi değil!" başlıklı videosunda İslam Memiş, değerlendirmelerinin bir yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek, dolar ve altın yatırımcısını uyardı ve şunları söyledi: