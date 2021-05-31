Elinde altın olanlar veya alacaklar aman dikkat! Altın fiyatlarında şok gelişme! Uzmanlar şoke oldu anlam veremiyor! Yavaş yavaş...

Geçtiğimiz günlerde altın fiyatlarındaki anlık değişimler vatandaşların kafasında soru işaretleri oluştururken fiyatların ne kadar artacağı sorusu sorulmaya başladı. Özellikle çeyrek altında yaşanan düşüş bir taraftan yatırımcısını üzerken diğer yandan alıcısının yüzünü güldürdü. Çünkü gün geçtikçe fiyatlar anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Aniden artış eğilimi gösteren altının bugünkü fiyatını merak edenler, internette 30 Mayıs altın fiyatları ne kadar 2021? Bugün altın ne kadar oldu? Altın düşer mi, yükselir mi? sorularıyla aratmalarını sürdürüyor. Bu hafta fiyatların hem iç hem de küresel piyasalarda aşırı derecede yükselmesi şaşkınlık yarattı. Altının ons fiyatı 1,900 doların altına geriledikten sonra, 1,890 - 1,900 dolar aralığında yatay hareket etmeye başladı. Uzmanlar isimler altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaparak fiyatların gelecek ay nasıl olacağına dair tek tek değerlendirmede bulundular.