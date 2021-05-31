Elinde altın olanlar veya alacaklar aman dikkat! Altın fiyatlarında şok gelişme! Uzmanlar şoke oldu anlam veremiyor! Yavaş yavaş...
Son dakika altın fiyatı haberler: Uzmanlar şoke oldu anlam veremiyor! Yavaş yavaş... Fiyatlardaki değişimler sonrasında altın alma ya da satma işlemleri daha zor hale gelirken vatandaşlar mantıklı bir yatırımı tercih ediyor. Özellikle altın fiyatlarındaki anlık değişimler büyük yatırımcılar için göz ardı edilemeyecek kadar büyük önem taşıyor. Çünkü fiyatlardaki saniyelik değişimler bile çok büyük kazanç ya da zarar getirebiliyor. Gram altın 525 TL'ye ulaşarak zirveyi gördü. Küresel piyasalarda ise ons altın fiyatları 1900 kritik direncini kırdı. Kapalıçarşı'da, dün çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.457,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,24 yükselişle 521,60 liradan işlem gördü.
Geçtiğimiz günlerde altın fiyatlarındaki anlık değişimler vatandaşların kafasında soru işaretleri oluştururken fiyatların ne kadar artacağı sorusu sorulmaya başladı. Özellikle çeyrek altında yaşanan düşüş bir taraftan yatırımcısını üzerken diğer yandan alıcısının yüzünü güldürdü. Çünkü gün geçtikçe fiyatlar anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Aniden artış eğilimi gösteren altının bugünkü fiyatını merak edenler, internette 30 Mayıs altın fiyatları ne kadar 2021? Bugün altın ne kadar oldu? Altın düşer mi, yükselir mi? sorularıyla aratmalarını sürdürüyor. Bu hafta fiyatların hem iç hem de küresel piyasalarda aşırı derecede yükselmesi şaşkınlık yarattı. Altının ons fiyatı 1,900 doların altına geriledikten sonra, 1,890 - 1,900 dolar aralığında yatay hareket etmeye başladı. Uzmanlar isimler altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaparak fiyatların gelecek ay nasıl olacağına dair tek tek değerlendirmede bulundular.
2000 DOLARA GÖTÜRECEK BİR DİNAMİK OLACAK MI?
Ata Yatırım Cem Tözge A Para'da emtia fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bağlı olarak hareket izlediğini ifade eden Tözge, "Ons altın için 2000 dolarlar konuşulmaya başlanacaktır. Ancak ben altında 2000 dolarla götürecek güçlü bir dinamik görmüyorum" dedi.
500'LERE GERİ ÇEKİLİR Mİ?
Dolar endeksindeki geri çekilmenin ons altın için destekleyici olduğunu ifade eden Gürsoy, "Gram yatırımcısı ons ve dolar/TL'yi takip ediyor. Hem ons hem de kur yukarı yönlü hareket ediyor. Dolayısıyla gram altın için 500'lere kadar geri çekilme belki de alım fırsatı olabilir" dedi.
"ALTIN FİYATLARI İÇİN BAZ SENARYO FED'İN ATACAĞI ADIMLAR"
Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, A Para'da altın fiyatlarında yaşanan yükselişi masaya yatırdı. Kavak, ekonomilerin toparlanacağı ve parasal sıkılaşma beklentisi oluşursa altında satış görülebileceğini ifade ederek, "Altın fiyatları için baz senaryo Fed'in atacağı adımlar" dedi.