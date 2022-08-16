Elinde altın olanlar hemen bakın! Gram altın için 15 gün uyarısı geldi! Orada o iş patlayacak! Gram, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi?

Orada o iş patlayacak! Gram, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları haftanın ikinci prosedür gününe düşüşle başlarken; bu hafta piyasaların gözü çarşamba günü yayımlanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantısının tutanaklarında olacak. Tutanaklarda Fed'in eylül ayında yapılacak toplantısıyla alakalı ipuçları aranacak. Ons altın bugün içinde en yüksek 1802 dolar civarını; en düşük 1785 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,90 oranında düşüşle 1786 dolardan prosedür görüyor. Öte yandan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TCMB'nin faiz kararı evveli piyasalara dair değerlendirme yaptı. Memiş, gram altın amacıyla önümüzdeki iki hafta için uyardı.