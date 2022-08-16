Elinde altın olanlar hemen bakın! Gram altın için 15 gün uyarısı geldi! Orada o iş patlayacak! Gram, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi?
Altın yatırımcısının gözü Çarşamba günü açıklanacak olan Fed tutanaklarında olurken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1819 dolar civarında bulunuyor. Gram altın fiyatı ise, şu dakikalarda 792 lira civarında hareket ediyor. Gram altın fiyatları, geçen haftayı 1030 lira civarından tamamlarken; yeni haftanın ilk prosedür gününe 1035 lira civarından başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 1040,84 lira civarını, en düşük ise 1031,20 lira civarını gördü.
Orada o iş patlayacak! Gram, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları haftanın ikinci prosedür gününe düşüşle başlarken; bu hafta piyasaların gözü çarşamba günü yayımlanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantısının tutanaklarında olacak. Tutanaklarda Fed'in eylül ayında yapılacak toplantısıyla alakalı ipuçları aranacak. Ons altın bugün içinde en yüksek 1802 dolar civarını; en düşük 1785 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,90 oranında düşüşle 1786 dolardan prosedür görüyor. Öte yandan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TCMB'nin faiz kararı evveli piyasalara dair değerlendirme yaptı. Memiş, gram altın amacıyla önümüzdeki iki hafta için uyardı.
Gram altının fiyatı nasıl hesaplanır?
Küresel piyasalarda altın, ons birimi üzerinden hesaplanırken; Gram Altın fiyatının değişimi, ons altın fiyatı ve doların Türk lirası karşısındaki sayısal değeri üzerinden belirlenmektedir.
İslam Memiş'ten gram altın için 15 gün uyarısı geldi!
Borsa İstanbul yatay fakat prosedür yapan arkadaşların ilgi etmesi gerekiyor. Kar satışları an meselesi, geri çekilmeler teknik olarak bir revizyon hareketi olacaktır, ilgi edilmesi gerekiyor. 2650 puan destek düzeyi öngörüm devam ediyor. Dolar 17.95-17.97 aralığında bekliyor. Dolar endeksi 106'dan başladı.
Uluslararası piyasalardaki değer artışı bizde de hissediliyor. Görünümün pozitif olduğunu düşünmüyorum. Yükselişler satış fırsatı sunabilir.Elinde dolar olanlar parite üzerinden euro, sterlin, altın ve gümüş alabilir. Dolar/TL kurundaki öngörüm 17.65 ve aşağı yönlü kırılırsa 17.30 bile eylülde görülebilir. Bu seviyelerden dolara girişi sıhhatli bulan birisi değilim. Euro/TL'nin de 18.30 altına sarkma olasılığı güçlü. Yılın son çeyreğinde euro ve sterlinin gerçek değerine ulaşma olasılığını güçlü görüyorum. Dolara kıyasla euro ve sterlinin daha talihli olduğunun bilinmesi gerekiyor.