Elimizdeki altınları bozduralım mı, yoksa altın mı satalım? Gram altın için o tarih işaret edildi! İşte 22 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları

Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş ise öngörülerine kaldığı yerden devam ediyor. Memiş, bu kez de bilhassa elinde reşat altın sahip olan vatandaşlar bağlamında müjdeyi verdi. Memiş, müjdeyi verdi lakin çok mühim bir not da ekledi.