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Haberler Ekonomi Elimizdeki altınları bozduralım mı, yoksa altın mı satalım? Gram altın için o tarih işaret edildi! İşte 22 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları

Elimizdeki altınları bozduralım mı, yoksa altın mı satalım? Gram altın için o tarih işaret edildi! İşte 22 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları

Uzun bir vakit 900 liralarda seyir eden gram altın geçen günlerde 1000 liraları yine gördü. Bugün itibarıyla 1032 liradan satılan gram altın yatırımcılarını ve vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Hal böyle olunca da işler ekonomist ve ekonomist eksperlerine düşüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar ise bu öngörülere kilitlenmiş durumda. Altının ons fiyatı, 'güvenli liman' etkisinden aldığı destekle 1 ayın en yüksek oranına kadar yükseldi. Ons altındaki yükselişte; ABD-Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerginliğin jeopolitik riski artırması ve dünyada enflasyonist riskin önüne geçilememesinin neticesi olarak küresel resesyon kaygılarının artması etkili oluyor. İşte 22 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları

takvim.com.tr
06.08.2022 12:05 - Son Güncelleme: 06.08.2022 12:13
Elimizdeki altınları bozduralım mı, yoksa altın mı satalım? Gram altın için o tarih işaret edildi! İşte 22 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları

İlk olarak dünyada başlayan enflasyon rakamlarının büyümesi sonrasında Rusya ve Ukrayna Savaşı, anında anında tüm emtiaları derinden etkiledi. Altın ise bundan en çok nasibini alanlardan biri oldu.

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Elimizdeki altınları bozduralım mı, yoksa altın mı satalım? Gram altın için o tarih işaret edildi! İşte 22 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları

Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş ise öngörülerine kaldığı yerden devam ediyor. Memiş, bu kez de bilhassa elinde reşat altın sahip olan vatandaşlar bağlamında müjdeyi verdi. Memiş, müjdeyi verdi lakin çok mühim bir not da ekledi.

Elimizdeki altınları bozduralım mı, yoksa altın mı satalım? Gram altın için o tarih işaret edildi! İşte 22 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları

ARTIK 22 AYAR OLDU!

"Ben bu sisteme girmediğimi, desteklemediğimi daha evvel söylemiştim" diyen İslam Memiş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile şu cümleleri kullandı:

"Size bir şey söyleyeyim;

Elimizdeki altınları bozduralım mı, yoksa altın mı satalım? Gram altın için o tarih işaret edildi! İşte 22 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları

Yastık altındaki fiziki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla bankalar doğrultusundan ya da yeni sistem kadsis ile anlaşmalı olan kuyumculardan altın hesabına geçebiliyorsunuz.

Ancak sarrafiye grubundaki Reşat altınlar kabul edilmiyordu.

Çünkü basımı yasak, ticareti serbestti.

Elimizdeki altınları bozduralım mı, yoksa altın mı satalım? Gram altın için o tarih işaret edildi! İşte 22 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları

Atölyeler de suç olmasın diye 21 ayar ya da daha düşük basıyordu.

Artık Darphane 22 ayar Reşat altın üretimine başladığı amacıyla perakende satışlarda Reşat altın mevcuttur.

Yani, Reşat altınlarınız bundan sonra 22 ayar.

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