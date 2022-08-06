Elimizdeki altınları bozduralım mı, yoksa altın mı satalım? Gram altın için o tarih işaret edildi! İşte 22 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları
Uzun bir vakit 900 liralarda seyir eden gram altın geçen günlerde 1000 liraları yine gördü. Bugün itibarıyla 1032 liradan satılan gram altın yatırımcılarını ve vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Hal böyle olunca da işler ekonomist ve ekonomist eksperlerine düşüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar ise bu öngörülere kilitlenmiş durumda. Altının ons fiyatı, 'güvenli liman' etkisinden aldığı destekle 1 ayın en yüksek oranına kadar yükseldi. Ons altındaki yükselişte; ABD-Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerginliğin jeopolitik riski artırması ve dünyada enflasyonist riskin önüne geçilememesinin neticesi olarak küresel resesyon kaygılarının artması etkili oluyor. İşte 22 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları
06.08.2022 12:05 - Son Güncelleme: 06.08.2022 12:13
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş ise öngörülerine kaldığı yerden devam ediyor. Memiş, bu kez de bilhassa elinde reşat altın sahip olan vatandaşlar bağlamında müjdeyi verdi. Memiş, müjdeyi verdi lakin çok mühim bir not da ekledi.
ARTIK 22 AYAR OLDU!
"Ben bu sisteme girmediğimi, desteklemediğimi daha evvel söylemiştim" diyen İslam Memiş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile şu cümleleri kullandı:
"Size bir şey söyleyeyim;