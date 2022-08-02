Eksik primi olana 10 yıl sigortayla emeklilik imkanı! EYT'nin ardından Emeklilikte Prime Takılanlar (EPT) için siren çaldı! 9 Eylül 1999 öncesi...

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili çalışmalar devam ederken eksik primi olanlara emeklilik konusu da gündeme geldi. Yaklaşık 6 milyona yakın EYT'liyi ilgilendiren yasa önümüzdeki günlerde Meclis'te olacak. Emeklilikte prime takılanlar, yani emeklilik için yaş şartını tamamlamış ancak yeterli prim gününe sahip olmayanların durumuyla ilgili çalışmaların yapılıp yapılmayacağı merak edilmeye başlandı. Mevzuatımızda bu primlerin tamamlanması ya da daha az primle emeklilik için bazı imkanlar yer alıyor. İşte EYT ve EPT hakkında merak edilen son gelişmeler haberimizde!