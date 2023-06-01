Primi eksik olana SGK’dan 2’si 1 arada müjde! EYT ile tam emeklilikte 1800, Kısmi emeklilikte 900 gün avantajı! 2008 öncesi ve 2008 sonrası işçi primleri...

HER çalışanın hayali emekli olmak. Emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekirken, kısa süre önce çıkarılan EYT yasası 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan 4 milyonu aşkın kişinin tam emeklilik için yaş şartını kaldırdı.