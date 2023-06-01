Primi eksik olana SGK'dan 2'si 1 arada müjde! EYT ile tam emeklilikte 1800, Kısmi emeklilikte 900 gün avantajı! 2008 öncesi ve 2008 sonrası işçi primleri...
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli aylığına kavuşurken, primi yetmeyenler de ne yapabileceklerini merak ediyor. Hem primi tamamlama yolları hem istenen şartlarda bir değişiklik olup olmayacağı hem de emekli olunamıyorsa borçlanma ve primlerin geri alınıp alınamayacağı merak ediliyor. İşte bu soruların yanıtları...
HER çalışanın hayali emekli olmak. Emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekirken, kısa süre önce çıkarılan EYT yasası 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan 4 milyonu aşkın kişinin tam emeklilik için yaş şartını kaldırdı.
Eksik primi tamamlamanın yolları ya da ödenen primlerin geri alınıp alınmayacağı en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları…
- Eksik prim nasıl tamamlanır?
Çalışarak eksik primini tamamlayamayanlar için borçlanma, Bağ-Kur prim borcu nedeniyle silinen hizmet süresi varsa ihya ve isteğe bağlı sigorta imkanları bulunuyor. Ayrıca 3 Temmuz'a kadar başvuruların alındığı yapılandırma düzenlemesi kapsamında geçmiş döneme ait bazı primleri ödeyerek kazanma imkanı var. Bunun 2 yolu bulunuyor. İlki isteğe bağlı sigortalılıkla ilgili…
İsteğe bağlı sigortalı olanların primlerini bir yıl içinde ödemesi gerekiyor. Bu sürede ödenmeyen primler sigortalılık süresinden sayılmıyor. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında primini kendi yatırıp Mart'ta başvuranların Nisan 2022'den yıl sonuna kadar olan prim borçları yapılandırma kapsamında yer alıyor.