Ekim ayında yalnızca emekliye ödenecek tutar belli oldu: 7.000-8.000 ve 10.000 TL’ye kadar maaşa ek veriliyor
Emeklilerin desteklenmesine yönelik Ekim ayı itibariyle 7.000-8.000 ve 10.000 TL'ye kadar ödeme uygulanacağı belirtiliyor. Bu kapsamda çok sayıda emekliye 7.000-8.000 ve 10.000 TL'ye kadar ödeme uygulanacağı ifade ediliyor! İşte bu habere dair merak edilen tüm ayrıntılar!
11.10.2022 12:12 - Son Güncelleme: 11.10.2022 12:12
7.000-8.000 ve 10.000 TL'ye emekli ödemesi alındığı takdirde geri ödemesi söz hususudur. Bu geri ödeme de aylara göre kendi içerisinde planlanmaktadır.