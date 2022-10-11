Ekim ayında yalnızca emekliye ödenecek tutar belli oldu: 7.000-8.000 ve 10.000 TL’ye kadar maaşa ek veriliyor

Özellikle Ekim ayında emekliye ödenecek olan tutar emekliler amacıyla iyi bir ismim olmaktadır. 7.000-8.000 ve 10.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan emekliler, belli başlı şartlar söz konusudur. İşte Kasım aynına özel emekliler amacıyla yapılacak olan ödemenin ayrıntıları!