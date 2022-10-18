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Haberler Ekonomi EKİM ayı 150.000 TL altında alınabilecek en iyi arabalar LİSTESİ! Mitsubishi 99 bin TL'ye düştü! Hepsi piyasanın altında: Opel, Audi, Seat, Mazda...

EKİM ayı 150.000 TL altında alınabilecek en iyi arabalar LİSTESİ! Mitsubishi 99 bin TL'ye düştü! Hepsi piyasanın altında: Opel, Audi, Seat, Mazda...

Bu otomobillerin fiyatları piyasanın çok çok altında satılıyor. Otomobil almak isteyenler ikinci el araçlarda en uygun fiyatlısını araştırıyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığı'nın e-ihaleyle satışa çıkardığı araçlar dikkat çekiyor. Okuyucularımız için 2022 yılında Ticaret Bakanlığı'nın satışa sunduğu güncel otomobillerin listesini derledik. Mitsubishi marka otomobil 99 bin TL'ye satılıyor. İşte marka marka EKİM ayı 150.000 TL altında alınabilecek en iyi arabalar LİSTESİ! Opel, Audi, Seat, Mazda...

18.10.2022 16:29 - Son Güncelleme: 18.10.2022 16:35
EKİM ayı 150.000 TL altında alınabilecek en iyi arabalar LİSTESİ! Mitsubishi 99 bin TL’ye düştü! Hepsi piyasanın altında: Opel, Audi, Seat, Mazda...

Uygun fiyata otomobil bakanlar Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihale sisteminden ihaleler vasıtasıyla ucuz fiyata satılan gümrük araçların listesini yakından takip ediyor. Vatandaşlar, ihaleye katılarak, istedikleri aracı, piyasanın altında uygun fiyata satın alabilir. Peki ihale yoluyla satışa çıkarılan araçlar hangileri? Opel, Audi, Seat, Mazda ve daha bir çok marka listede yer alıyor! En ucuz araba 99 bin TL'ye Mitsubishi olarak kaydedildi. İşte tüm araçlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EKİM ayı 150.000 TL altında alınabilecek en iyi arabalar LİSTESİ! Mitsubishi 99 bin TL’ye düştü! Hepsi piyasanın altında: Opel, Audi, Seat, Mazda...

2004 SEAT LEON

Fiyat: 168.000 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Ekim 2022
İhale Bitiş Tarihi: 19 Ekim 2022 10:20

EKİM ayı 150.000 TL altında alınabilecek en iyi arabalar LİSTESİ! Mitsubishi 99 bin TL’ye düştü! Hepsi piyasanın altında: Opel, Audi, Seat, Mazda...

2002 MİTSUBİSHİ CARİSMA

Fiyat: 132.000 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Ekim 2022
İhale Bitiş Tarihi: 19 Ekim 2022 10:30

EKİM ayı 150.000 TL altında alınabilecek en iyi arabalar LİSTESİ! Mitsubishi 99 bin TL’ye düştü! Hepsi piyasanın altında: Opel, Audi, Seat, Mazda...

2008 PEUGEOT 407

Fiyat: 160.000 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi:14 Ekim 2022
İhale Bitiş Tarihi: 19 Ekim 2022 10:40

EKİM ayı 150.000 TL altında alınabilecek en iyi arabalar LİSTESİ! Mitsubishi 99 bin TL’ye düştü! Hepsi piyasanın altında: Opel, Audi, Seat, Mazda...

2001 MAZDA PREMACY

Fiyat: 160.000 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Ekim 2022
İhale Bitiş Tarihi: 19 Ekim 2022 10:50

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