EKİM ayı 150.000 TL altında alınabilecek en iyi arabalar LİSTESİ! Mitsubishi 99 bin TL’ye düştü! Hepsi piyasanın altında: Opel, Audi, Seat, Mazda...

Uygun fiyata otomobil bakanlar Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihale sisteminden ihaleler vasıtasıyla ucuz fiyata satılan gümrük araçların listesini yakından takip ediyor. Vatandaşlar, ihaleye katılarak, istedikleri aracı, piyasanın altında uygun fiyata satın alabilir. Peki ihale yoluyla satışa çıkarılan araçlar hangileri? Opel, Audi, Seat, Mazda ve daha bir çok marka listede yer alıyor! En ucuz araba 99 bin TL'ye Mitsubishi olarak kaydedildi. İşte tüm araçlar...