EK ZAM! Son dakika haberi: Memurlara ve emeklilere maaş farkları bugün yattı mı? Paralar hesaplara ne zaman, hangi gün yatacak?

Kim Ne Kadar Maaş Alacak, En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

2022 yılına dair tüm çalışanları ve emeklileri kapsayan zam oranları nihayet netleşti. Meclis'te yeni kanun teklifi kapsamında görüşülmeye başlayan ve Ocak – Haziran döneminde %5'ten %7,5'e memur maaşlarını yükselten teklif kabul edildi.