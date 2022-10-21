Ek ürün koşulu yok! SSK ve Bağkur'luya maaşa ek 4.000-10.000 TL lira arası ödeniyor! İsteyene derhal ATM'den ödeniyor!
Ödeme almak bağlamında aranan şartlardan biri de Bağkur üzerinden ya da SSK'dan emekli olmak gerekiyor. Başvurular SGK Müdürlüklerine ya da e-devlet üzerinden yapılacak. Emekli Sandığı emeklisi olunacaksa çalışıyor olduğunu kuruma göre kampanyanın detayları farklılık göstermektedir. Başvuru zamanlarını geçirmemek ödeme alma noktasında büyük ehemmiyet taşıyor.
21.10.2022 13:14 - Son Güncelleme: 21.10.2022 13:15
Çalışma hayatını tamamlamış ve hayatını daha rahat yaşam sürdürmek isteyen emekliler bağlamında bankalar çeşitli kampanyalar yapmaya devam ediyor. Promosyon ödemelerinde tutarlar tek tek değişiyor. Bu kapsamda bütün kampanyalar da yenilenecek. Düşük ödeme alanlar banka değişimi yapmadan da promosyonu artırabilecek. İşte banka banka en yüksek promosyon ödemeleri!