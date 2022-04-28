Ek ödeme paketi resmen onaylandı! Emekliye maaşa ek 750 TL veriliyor! Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde...
2019 yılından bu yana bin 100 TL olarak ödenen emekli ikramiyesinin, bu yıl artan enflasyon oranına bağlı olarak zamlanacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak devlet yetkililerinin bu iddiaları yalanlaması, emekli vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Söz konusu hayal kırıklığına göz yummak istemeyen kamu bankaları ise ilgili şartları sağlayan tüm emeklilere ek ödeme yapılacağını duyurdu.
Emekli ikramiyeleri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ilgili grupta yer alan vatandaşların hesaplarına devlet tarafından yatırılmaktadır. Son üç yıldır hesaplara bin 100 TL olarak yatan emekli ikramiyelerinin, bu yıl enflasyon oranlarının artması ve asgari ücrete zam yapılmasından sonra artacağı konuşulmaya başlandı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklama ile iddiaları yalanladı.
Bakan Vedat Bilgin'in yapmış olduğu açıklamalardan sonra hayal kırıklığına uğrayan emekli vatandaşlar nakit sıkışıklıklarını çözüme kavuşturabilmek adına bayram öncesi çözüm yollarını araştırmaya başladılar.
Bu noktada devreye giren kamu bankaları, vatandaşların mağdur edilmeyeceğini ve ilgili şartları sağlayan tüm emekli vatandaşlara 750 TL'ye kadar ek ödemenin yapılacağını bildirdi.
Kamu Bankalarından Emeklilere Ek Ödeme!
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, kamu bankası olmalarının avantajlarını geliştirdikleri kampanyalara da yansıtarak vatandaşlara uygun çerçevede çeşitli hizmetler sunmaktadır.
Hali hazırda sundukları hizmetlere ek olarak, emekliler için de bir ödeme hizmeti sunulacağını açıklayan kamu bankaları, ilgili hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştılar.