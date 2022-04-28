Ek ödeme paketi resmen onaylandı! Emekliye maaşa ek 750 TL veriliyor! Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde...

Emekli ikramiyeleri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ilgili grupta yer alan vatandaşların hesaplarına devlet tarafından yatırılmaktadır. Son üç yıldır hesaplara bin 100 TL olarak yatan emekli ikramiyelerinin, bu yıl enflasyon oranlarının artması ve asgari ücrete zam yapılmasından sonra artacağı konuşulmaya başlandı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklama ile iddiaları yalanladı.