Ek ödeme bekleyenlere müjde tarih Resmi Gazete'de! 4B kamu ve 4D’li taşeron işçiler! Bayram havası estirecek! 2 bin 168 lira...
26 günlük ilave tediyenin ikinci yarısının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Taşeron ve kamu işçilerine ödenen ilave tediyelerin birinci yarısı 4 Temmuz'da hesaplara geçmişti. Şimdilerde gözler ikinci yarı ödemelerinde... 700 bin kişiyi ilgilendiriyor! Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere ek ödemenin ikinci yarısı yarısı için tarih netleşti. İşte detaylar...
28.07.2022 16:46 - Son Güncelleme: 28.07.2022 16:46
Bir milyona yakıntaşeron ve kamu işçisi ve her yıl yararlanıyor. İlave tediye tutarları ve son taksidin tarihi belli oldu. İlk 3 taksit ödemelerini alan işçiler yılın son taksitinin yatacağı tarihi bekliyor. Peki kim, kaç para alacak? İşte Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere ikramiye (tediye) ödeme tarihleri ve ödeme miktarı...