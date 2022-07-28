Ek ödeme bekleyenlere müjde tarih Resmi Gazete’de! 4B kamu ve 4D’li taşeron işçiler! Bayram havası estirecek! 2 bin 168 lira...

Bir milyona yakıntaşeron ve kamu işçisi ve her yıl yararlanıyor. İlave tediye tutarları ve son taksidin tarihi belli oldu. İlk 3 taksit ödemelerini alan işçiler yılın son taksitinin yatacağı tarihi bekliyor. Peki kim, kaç para alacak? İşte Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere ikramiye (tediye) ödeme tarihleri ve ödeme miktarı...