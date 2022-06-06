Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EK gösterge tablosuna bak maaşını öğren! 3600 ek göstergede 600 puan artış! Meslek meslek emekli, çalışan 4.600, 3000 ek gösterge hesabı!

EK gösterge tablosuna bak maaşını öğren! 3600 ek göstergede 600 puan artış! Meslek meslek emekli, çalışan 4.600, 3000 ek gösterge hesabı!

3600 ek göstergesi müjdesini Başkan Erdoğan duyurdu. Erdoğan, "Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gitmeyi kararlaştırdık.5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır." dedi. Buna göre, Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak. İşte meslek meslek ek gösterge maaşları!

06.06.2022 22:42 - Son Güncelleme: 06.06.2022 22:43
3600 ek göstergede 600 puan artış! EK gösterge tablosuna bak maaşını öğren! Meslek meslek emekli, çalışan 4.600, 3000 ek gösterge hesabı!

Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar geldi. Erdoğan açıklamasında, "Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık.Yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır." ifadelerine yer verdi. Buna göre, Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak. İşte meslek meslek ek gösterge maaşları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
3600 ek göstergede 600 puan artış! EK gösterge tablosuna bak maaşını öğren! Meslek meslek emekli, çalışan 4.600, 3000 ek gösterge hesabı!

3600 ek göstergesi müjdesini Başkan Erdoğan duyurdu. Erdoğan, "Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gitmeyi kararlaştırdık.5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır." Peki 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? İşte 3600 ek gösterge detayları...

3600 ek göstergede 600 puan artış! EK gösterge tablosuna bak maaşını öğren! Meslek meslek emekli, çalışan 4.600, 3000 ek gösterge hesabı!

3600 ek göstergede müjdeyi Başkan Erdoğan açıkladı. İşte 3600 ek gösterge ile memur maaşları...

3600 ek göstergede 600 puan artış! EK gösterge tablosuna bak maaşını öğren! Meslek meslek emekli, çalışan 4.600, 3000 ek gösterge hesabı!

30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

Ek gösterge: 2.200 Emekli maaşı: 5470 TL Emekli ikramiyesi: 197.258 TL

3600 ek göstergede 600 puan artış! EK gösterge tablosuna bak maaşını öğren! Meslek meslek emekli, çalışan 4.600, 3000 ek gösterge hesabı!

Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL

SON DAKİKA