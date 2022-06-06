EK gösterge tablosuna bak maaşını öğren! 3600 ek göstergede 600 puan artış! Meslek meslek emekli, çalışan 4.600, 3000 ek gösterge hesabı!
3600 ek göstergesi müjdesini Başkan Erdoğan duyurdu. Erdoğan, "Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gitmeyi kararlaştırdık.5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır." dedi. Buna göre, Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak. İşte meslek meslek ek gösterge maaşları!
Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar geldi. Erdoğan açıklamasında, "Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık.Yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır." ifadelerine yer verdi. Buna göre, Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak. İşte meslek meslek ek gösterge maaşları!
3600 ek göstergesi müjdesini Başkan Erdoğan duyurdu. Erdoğan, "Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gitmeyi kararlaştırdık.5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır." Peki 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? İşte 3600 ek gösterge detayları...