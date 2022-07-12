EDHO ile ünlenmişti! İçimizdeki Ateş'in Bahar'ı Gizem Arıkan'dan şaşırtan paylaşım! Acun Ilıcalı'ya böyle seslendi: Acun abi...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Didem karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Gizem Arıkan'dan sosyal medya paylaşımı geldi. Acun Ilıcalı'ya seslenen Arıkan, ''Acun abi Almanya'dan geldim rap yapacağım'' dedi.
12.07.2022 16:40 - Son Güncelleme: 12.07.2022 16:40
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Gizem Arıkan'dan yeni paylaşım geldi. ATV'nin bir döneme damga vuran EDHO adlı dizisinde Didem karakterine hayat veren Arıkan şimdilerde İçimizdeki Ateş dizisinde Bahar karakterini canlandırıyor. Başarılı oyuncu sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son paylaşımında ise Acun Ilıcalı'ya seslenmesi herkesi güldürdü.
GİZEM ARIKAN KİMDİR?
10 Şubat 1994 İstanbul doğumlu oyuncu Gizem Arıkan, 2016 yılında oynadığı "Aşkın 5 Hali" filmiyle oyunculuğa başlamıştır.