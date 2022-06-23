e-Devlet'ten şimdi bakın: Hane başına 1.649 TL para verilecek! Kurban Bayramı ödemesi IBAN hesabınızda! İşte para alacak kişiler...

Beklenen detaylar nihayet geldi. Peş peşe açıklandı! Aile ve Soyal Hizmetler Bakanlığı SED ödemelerine ait bilgilendirmelerde bulundu. Yazılı açıklamasında, Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen yardım büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yeni ödemeler için başvuruda bulunmak isteyenler şartları ve detayları öğrenmek istiyor. Peki, SED yardımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır? SED yardımı başvuruları başladı mı? İşte tüm merak edilenler!