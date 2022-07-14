E-Devlet'ten başvurular alınıyor! Paralar 12 ay boyunca hesaplara yatacak! Devletten para desteği! Her aileye 5,400, 6.000, 7.000 TL karşılıksız nakit! Mavi kartı olmayanlara...
Aile Destek Programı başvuruları alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine karşılıksız para desteği verileceği duyuruldu. Detaylar merak ediliyordu ve belli oldu. Kurban Bayramı öncesi binlerce kişi ilk ödemelerini aldı. Başvuru ekranı hala aktif. Vatandaşlar e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunabilir.
Devletten para desteği müjdesi geldi. Her aileye gelire göre 7.200 TL'ye kadar karşılıksız nakit yardım yapılacak. İlk ödemeler bayram öncesi yapıldı. 12 boyunca düzenli hesaplara yatırılıyor. Başvurular halen devam ediyor. İhtiyaç sahipleri e-Devlet üzerinden tek tıkla başvurularını yapabiliyor. Başvuru şartları arasında mavi kart detayı bulunuyor. Buna göre mavi kartı olanların, 18 yaş altında olanların başvuruları kabul edilmeyecek. Peki Aile Destek Programı nedir? Aile Destek Programı başvuru şartları neler? Aile Destek Programından kimler yararlanabilir? İşte Aile Destek Programı başvuru detayları...
4 milyon haneyi kapsayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Aile Destek Programı'nın detayları netleşti. Başvurular alındıktan sonra değerlendirme sonucunda hanelere gelir durumlarına göre yıllık 7 bin 200 liraya varan karşılıksız nakit ödeme yapılacak. Peki Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler ne zaman yatar?
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor. İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek.
BAŞVURUDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
Destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir. Program ilk açıklandığında net asgari ücret 4 bin 253 lira olduğundan kişi başı gelir şartı 1.417 liraydı.