E-devletten başvurular aktif edildi! 1.300 TL hesaplara yatmaya başladı! İlkokul, ortaokul...

MEB duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ders zili çalıyor. Okulların 12 Eylül'de açılacağının duyurulmasının ardından milyonlarca anne ve baba çocuklarının okul ihtiyaçları için sosyal yardım arayışına girdi. Bu noktada devlet tarafından her yıl yapılan eğitim öğretim yardımı gündeme geldi. Öğrencilerin kırtasiye malzemelerini alabilmeleri için devlet yardımda bulunuyor. Peki kırtasiye yardımı nedir, kimler alabilir? Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi'' hakkında merak edilenler!